Золотые хиты рока прозвучат в ММДМ

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет одну из своих лучших концертных программ – "Золотые хиты рока". 24 ноября 2018 года в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки прозвучат бессмертные хиты Pink Floyd, Kiss, Queen, Metallica, Led Zeppelin и AC/DC.

Сочетание полноценного симфонического звучания и харизматичного рок-вокала неизменно дарит публике заряд драйва, который хочется испытывать вновь и вновь. Исполнить нестареющие хиты Pink Floyd, Kiss, Queen, Metallica, Led Zeppelin, AC/DC вместе с оркестром "Русская Филармония" в столицу приедут шведские и итальянские рок-певцы Магнус Баклунд, Симоне Романато, Даниэла Канова и гитарист Паоло Фьорини. А дирижировать оркестром в этот вечер будет неподражаемый итальянский дирижер Роберто Молинелли.

Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. Автор популярных проектов Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince. Роберто Молинелли работает в различных музыкальных стилях и жанрах: симфоническом, оперном, джаз, рок и кроссовер. Роберто Молинелли успешно сотрудничал с мировыми звездами оперной сцены, такими как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, а также со звездами итальянской эстрады – Лучио Далла, Анджело Брандаурди, Марио Лавецци. В течение трех лет он был председателем жюри Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Маэстро выступал на престижных площадках мира – Карнеги Холл (Нью-Йорк), Мариинский театр (Санкт-Петербург), Дворец изящных искусств (Мехико), Концертный зал в Норфолке (Англия). С 2009 года – художественный руководитель Симфонического оркестра им. Дж. Россини.

По мнению создателей проекта, симфонический оркестр обогащает палитру рока: ведь у такого звука иная фактура, и рок-музыка приобретает совершенно новое звучание, новые возможности, новую экспрессию.

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" – один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах в России и за рубежом. Это единственный оркестр, который одинаково успешно и высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока, постоянно расширяя границы симфонического оркестра и предлагая зрителям новые увлекательные проекты.

Драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра! Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и светового шоу!

Начало концертов в 18.00 и 21.30 – 2 концерта!

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