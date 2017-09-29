В Москве пройдет ежегодный международный Форум "Каждый ребенок достоин семьи"
В этом году Форум посвящен важной, но редко обсуждаемой теме – методам с доказанной эффективностью. Какие программы помощи для людей с особенностями развития существуют, какие являются по-настоящему результативными, а какие из них причиняют вред расскажут ведущие российские и мировые эксперты. В рамках Форума участники смогут познакомиться с современными эффективными программами помощи, поговорить о перспективах развития профессионального сообщества в России.
В рамках параллельной программы Форума состоится традиционный Круглый стол для главных редакторов СМИ с участием основателя Фонда, Натальи Водяновой, на тему "Популярность мифов в сфере особенностей развития". Участники обсудят феномен преобладания домыслов над фактами в работе с людьми с особенностями, последствиях тиражирования непроверенной информации и попробуют разобраться, на ком лежит ответственность за распространение псевдонаучных данных о нарушениях развития.
Также на Круглом столе будут обсуждаться положительные изменения в подаче информации о людях с такими особенностями, как аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость и другими нарушениями, и возможности повысить осведомленность общества об этой теме.
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