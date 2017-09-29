"Схватку" Майкла Манна можно посмотреть на большом экране
Нил МакКоли – герой криминального мира Лос-Анджелеса. Ему противостоит Винсент Ханна – один из лучших полицейских города. У них много общего, однако они все же стоят по разные стороны закона – друг против друга в схватке не на жизнь, а на смерть.
Сегодня без этого фильма -ремейка телевизионного фильма 1989 года "Сделано в Лос-Анджелесе" - о жизни, смерти и судьбе невозможно представить ни жанр криминальной драмы со сложными острохарактерными персонажами, ни кинематограф 90-х, ни современный Лос-Анджелес – город открытых пространств с бескрайним горизонтом, в котором нельзя спрятаться – ни от фатума, ни от самого себя.
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