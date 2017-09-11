IKEA узнала все о мечтах россиян
Недавно эксперты IKEA провели исследование на тему того, каким хотят видеть свой дом жители России. Опрос показал интересные факты: например, 29% опрошенных дом мечты видят в детской сказке, 15% – хотели бы жить во Франции XIX века, еще 15% комфортнее всего ощутили бы себя на светском приеме в Америке 20-х, 22% отобедали бы холодной осетриной и борщом с пампушками в старой Москве, а 19% предпочтут сдержанный уют Скандинавии.
Эти неожиданные находки вдохновили IKEA на создание осенней интегрированной кампании – литературного проекта "Такого дома вы не видели". Произведения всемирно известных писателей легли в основу пяти необычных интерьеров – исторических, сказочных и даже мистических.
Для создания этих литературных декораций использовались мебель и аксессуары, представленные в магазинах и новом каталоге. Рассмотреть интерьеры можно в формате панорамы 360° на сайте ИКЕА. Кроме панорам, на сайте проекта есть целый раздел, посвященный процессу воссоздания апартаментов великого Гэтсби, чертогов Снежной Королевы, квартиры небезызвестной Маргариты Николаевны, фантастического мира Волшебника страны Оз и буржуазного особняка эпохи Бальзака. Посмотрев видео с рекомендациями дизайнеров проекта – Маргариты Лефикайте, Александра Бурцева и Ивана Ныркова – каждый сможет почерпнуть свежие идеи для себя.
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