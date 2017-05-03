На выставке INTERCHARM представили главные новинки сезона

20-22 апреля в Москве в Крокус Экспо состоялось одно из главных событий этой весны – крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса INTERCHARM Professional 2017. Количество посещений выставки в течение трех дней составило более 53 000, около 40 000 уникальных посетителей-профессионалов смогли оценить новые разработки и инновации, обменяться идеями для развития бизнеса и мастерства, а также принять участие в различных мероприятиях и посмотреть множество полезных и увлекательных мастер-классов.

INTERCHARM Professional – крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. Мероприятие сочетает экспозицию из российских и зарубежных разработок в области профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа; и программу профессиональных мероприятий – практических конференций, симпозиумов, мастер-классов и чемпионатов.

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2017

Ежегодно в апреле INTERCHARM Professional становится главным центром премьер и пространством профессионального диалога между производителями, дистрибьюторами, владельцами бизнеса и специалистами отрасли.

На протяжении трех дней работы выставки посетители знакомились с самыми последними тенденциями и новыми продуктами на стендах более 500 компаний, около 200 из которых ранее не были представлены на весенней выставке. Среди них "Еврокос Холдинг", Express-Косметология, Hair Expert, Medicalaser, Elsa Professional, Global Fashion, Beverly Hills Formula, "Академия Эстетики", "Стар Лайн", "Бозон", eCrystal, Medical Time, Nanophyto, Nails Esthetic, Reconvel, Time To Grow, Clapmark, Raganella Princess, Visage Cosmetics, "Арбат Лаб", OPS! и многие другие.

При этом многие компании уже долгие годы являются постоянными участниками INTERCHARM professional, включая основных лидеров рынка: ICG, "НикОль", Martinex, "Корпорация Rhana", "Валлекс М", "СпортМедИмпорт", Phitogen, EGIA, Sesderma, NMTC, KLAPP Cosmetics, Maruga, Doctor Filler, Mesopharm, ARAVIA Professional, Janssen Cosmetics, DMK, Holy Land, "Мелис", Manly PRO, Roubloff, Magruss, De Klie, "Арт-Визаж", Alex Beauty Concept, EMI, TNL Professional, "ОлеХаус", Planet Nails, Nano Professional, KAPOUS, Brarus Cosmetics, "Гинко", Trilogic и другие.

Юлия Трифонова, PR-менеджер "БРАРУС-Косметикс": "Наша компания – постоянный участник выставок INTERCHARM, мы являемся постоянными экспонентами и весенней, и осенней выставки в Москве, а также молодой выставки в Санкт-Петербурге, всегда берем большие стенды. Считаем, что присутствие на крупнейшей выставке профессиональной косметики – это не только важнейшая составляющая имиджа стабильной компании, но и прекрасная возможность привлечь новых клиентов, особенно из регионов, рассказать о новинках мастерам, которые давно с нами, встретиться с партнерами и узнать о последних новостях индустрии. Стоит отметить, что INTERCHARM всегда прекрасно организованы, так, что посетителям удобно и интересно посещать эту выставку, а компаниям-участникам – комфортно принимать в ней участие".

Примечательно, что каждый десятый стенд на апрельской выставке – это иностранная компания, которые все вместе представили 20 стран. В Москве весной никогда прежде не выступали: Кипр, Финляндия, Норвегия, Бразилия, Сингапур и ЮАР.

Анна Дычева-Смирнова, генеральный директор Reed Exhibitions – компании-организатора международных выставок INTERCHARM в России: "Российская аудитория уже давно очень желанна для иностранных брендов, ведь по миру ходят легенды о красоте и щедрости россиянок, когда дело касается создания образа. Доля доходов среднестатистической россиянки, потраченных на косметическую продукцию, превосходит среднемировые показатели (причем, на порядок по сравнению с той же Европой), добавляет к этому интересу экономическую составляющую. Кроме того, в количественном выражении в нашей стране огромная потребительская аудитория. Что касается внимания непосредственно к проекту, стоит отметить, что обе INTERCHARM в Москве – и весенняя, и осенняя, – и даже наша, казалось бы, региональная в Санкт-Петербурге, переживают рост иностранного участия. Мировая экономика оправилась от спада и вернулась к развитию, а наши выставки – по сути единственный правильный портал для выхода на рынок".

КЛЮЧЕВЫЕ НОВИНКИ ВЕСНЫ – ВСЕГДА НА INTERCHARM PROFESSIONAL

На стендах компаний-участниц профессионалы и поклонники индустрии красоты из разных стран смогли оценить последние новинки отрасли и пообщаться с поставщиками уже полюбившихся средств и технологий.

Компания "СИБРИЗ" представила на выставке свой новый продукт – 3W Clinic Premium Placenta. По словам создателей, плацентарная косметика подходит для женщин любого возраста, но оптимальным возрастом для ее применения считается возраст от 40 лет, когда в коже сокращается выработка коллагена и эластина. Этот продукт обладает антиоксидантным и иммуностимулирующим свойствами, способен блокировать свободные радикалы, что приводит к замедлению процессов старения.

Новинка стенда "ДМК-Р" – эксклюзивного дистрибутора брендов DMK, DMKC и Mattioli Engineering в России и странах СНГ – крем A2Z. Это многофункциональный дневной крем, действие которого начинается с защиты от фотостарения и повреждения кожи от UVA и UVB солнечных лучей с помощью SPF 30 фактора. Крем насыщен пигментом и питательными веществами, за счет чего достигается выравнивание тона и мелких морщин, а недостатки кожи становятся менее заметными. Крем доступен в трех оттенках, подходящих для всех типов кожи.

Центр перманентного макияжа ULTRA – дистрибьютор на территории РФ брендов Swiss Color, Aqua & Velvet, Li Pigments, MLW Intermed, Goochi, Aqua, Li Pigments – на INTERCHARM Professional представил пигменты для перманентного макияжа и микроблейдинга Aqua. Представители компании уверены – это лучшие пигменты для бровей, предсказуемые, сбалансированные, не переходящие в неблагоприятные оттенки.

Компания ИГРО с 15-летним опытом поставок в салоны красоты, косметологические кабинеты, магазины, солярии и парикмахерские, продемонстрировала профессионалам со всей страны воск в катридже "DEPILFLAX Золото" – универсальный воск, подходящий для всех типов волос и кожи. По словам производителя, он качественно удаляет как тонкие "пушковые" волосы, так и жесткие, при этом обладает приятным медовым оттенком. Так как у воска хорошая прилипающая способность, депиляция проходит комфортно и быстро. Универсальная формула воска из сосновых смол без красителей активно питает и увлажняет кожу.

Официальный дистрибьютор компании Hand&Nail Harmony на территории России, Белоруссии и Казахстана – МИРАНДА BEAUTY – во время выставки представила профессиональный гель-лак премиум-класса для ногтей Gelish Soak Off, разработанный в Японии, а ныне производимый в СШA. В разработке этого продукта приняла участие целая команда химиков, технологов и дизайнеров во главе с Дэнни Хэйлом (Danny Haile) – основателем компании Hand & Nail Harmony. Обладая уникальными свойствами, Gelish стал маркой №1 в США и быстро набирает популярность в России и СНГ.

Компания KWC представила свой одноименный коллаген KWC – уникальную биодобавку из Японии. Продукт глубоко увлажняет кожу и повышает ее упругость, регенерирует ткани, замедляет процессы старения укрепляет хрящевые ткани и суставы, улучшает состояние ногтей и волос. Содержит живой белок, добытый из рыбы, включает 18 аминокислот, запускает механизм выработки собственного коллагена и естественного омоложения кожи.

Представители компании Result Cosmetics три дня выставки знакомили гостей со своей новинкой – несмываемым кондиционером для волос линии FOUR-C NUTRYSYSTEM. Он был разработан специально для волос, пострадавших и пересушенных из-за химических процедур. Его активные амазонские компоненты такие, как масло купуасу, масло бразильского ореха, кокосовое масло и экстракт кофе, уникально увлажняют волосы, а кроме того, защищают их от негативного воздействия фенов, выпрямителей, а также солнечных лучей.

Новинка этого сезона "ВАЛЛЕКС М" – эксклюзивного дистрибьютора более полутора десятков брендов – рассыпчатая минеральная пудра Sunforgettable (SPF 50), рекомендованная Фондом Борьбы с Раком Кожи. Практически невесомая, едва ощутимая на коже минеральная пудра обеспечивает безопасную, не вызывающую раздражения, мгновенную защиту от УФ-лучей типов А и В. Водостойкая, почти прозрачная, в удобной компактной упаковке с кисточкой-дозатором легко наносится и легко используется в течение дня. Рекомендуется к применению после широкого спектра эстетических процедур – для мгновенной и безопасной УФ-защиты поврежденной кожи.

Александра Радонцева, коммерческий директор FACE nicobaggio: "Эта выставка позволяет как экспонентам, так и посетителям достигнуть желаемых целей и результатов: наладить контакты, представить новые продукты, найти партнеров и т.д. Нам как молодой компании на рынке РФ INTERCHARM Professional помогла определить конечного покупателя и составить наиболее полный портрет аудитории для выстраивания правильной маркетинговой стратегии; понять спрос и предложение, покупательскую способность, познакомиться с конкурентами".

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Экспозицию выставки INTERCHARM Professional традиционно дополняет профессиональная программа, в рамках которой участники и гости мероприятия могут познакомиться с основными трендами и тенденциями развития индустрии красоты. Программа включает в себя практические конференции, симпозиумы, мастер-классы и чемпионаты, и на этот раз в нее вошли:

• III Международный конгресс по перманентному макияжу

• Симпозиум "Трихология для косметологов"

• ХХ Юбилейный международный конгресс по прикладной эстетике

• Школа Ногтевого Сервиса

• XVI Конференция "Менеджмент салонов красоты"

• Симпозиум "Дерматология для косметологов"

• III Международный конкурс по перманентному макияжу New Style

• XX Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей.

Сразу два мероприятия в рамках INTERCHARM Professional 2017 были посвящены перманентному макияжу: конгресс и конкурс. 20 апреля прошел III Международный конгресс по перманентному макияжу, на котором были затронуты темы по новым и востребованным техникам. Ведущие международные и российские мастера и эксперты от разных школ выступили с докладами и поделились своими наработками в формате практических показов и авторских мастер-классов. 21 апреля на площадке проекта проходил III Международный конкурс по перманентному макияжу New Style. Темой конкурса стал "Перманентный макияж бровей в смешанной технике". В числе заданий для конкурсантов также была отрисовка губ и век карандашом.

Организаторы XVI Конференции "Менеджмент салонов красоты" уверены – каждый руководитель должен найти (или создать) точки опоры, которые позволят ему удержать бизнес в заданном эшелоне. 20 и 21 апреля на конференции был проведен полный анализ проблем и возможностей для успешной работы предприятия индустрии красоты в современных условиях.

20 апреля на INTERCHARM professional 2017 прошел специализированный симпозиум "Трихология для косметологов". Основной темой мероприятия стала холистическая трихология: нутрициональная и гормональная коррекция, физиотерапия и топические средства.

В течение двух дней – 20 и 21 апреля – в рамках выставки проходил ХХ Юбилейный международный конгресс по прикладной эстетике – старейший профессиональный форум России в косметической отрасли. За 20 лет на его площадке последовательно был представлен весь исторический путь мировой косметологии, детально рассмотрены все актуальные технологии, методики, препараты, изучен опыт современных российских и международных научных школ.

21 апреля в рамках весенней выставки также состоялся симпозиум "Дерматология для косметологов". В этот раз на нем обсудили тему anti-age косметологии, в частности, вопросы взаимосвязи старения кожи со старением всего организма, и коррекцию внешних возрастных изменений не только наружными косметологическими методами.

Ярким событием параллельной программы выставки 22 апреля стал юбилейный XX Открытый Чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей, который является отборочным этапом Чемпионата России 2017. На главной сцене INTERCHARM Professional нон-стопом шли мастер-классы и гала-показы от ведущих зарубежных и российских стилистов, представивших весенние новинки известных мировых брендов.

Мастер-класс от Londa Professional представила Наталья Германова – стилист компании, участник Londa Creative Team, Чемпион мира и Европы. Марина Феколкина – ведущий технолог и аккредитованный колорист компании Galser представила инновационную продукцию торговой марки ALFAPARF Milano в новой коллекции PIGMENTs SHOW. Стилист компании Metzger Роман Крестин рассказал о своем уникальном опыте работе с инструментами торговой марки MIZUKA. Мастер-класс от Wella Professionals провел стилист компании Дмитрий Жилин – парикмахер-модельер международного класса, победитель Trend Vision 2004, лауреат национальной премии "Овация" 2000.

Параллельно с деловой программой выставки посетителям – как всегда на INTERCHARM – были доступны сотни полезных и увлекательных мастер-классов, семинаров и презентаций на стендах участников.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ И НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ

Организатор проекта – компания Reed Exhibitions – делает все возможное, чтобы посещение выставки было удобным и эффективным. Именно с этой целью создано мобильное приложение INTERCHARM – бесплатный персональный помощник на выставке. Благодаря нему гости могут максимально продуктивно провести свой день, спланировав интересующий маршрут среди сотен компаний экспозиции. Приложение автоматически обновляется перед каждой выставкой, оно подходит для смартфонов и планшетных компьютеров и доступно в AppStore и GooglePlay.

Новинки всегда затрагивают не только саму экспозицию, но и организацию проекта – это особый приоритет в работе организатора. В этом сезоне каждый посетитель INTERCHARM Professional 2017 смог воспользоваться обновленным путеводителем по выставке, который теперь имеет формат полноценного журнала-путеводителя не только по выставке, но и по трендам, которые она представляет. Журнал наполнен интересными и полезными статьями, подготовленными авторами таких популярных изданий, как: Marie Claire, Cosmopolitan, Shape, Woman's Day – и авторитетными спикерами узкой специализации: Liveorganic, 1nep, "Практическая диетология", Art Coiffure & Style и др.

INTERCHARM professional ежегодно собирает тысячи неравнодушных к миру красоты людей, среди которых, конечно, много медийных персон, селебрити и настоящих идолов индустрии красоты. В этот раз посетители выставки смогли воочию увидеть известных мастеров, среди которых были Екатерина Мирошниченко, Юлия Билей, Георгий Кот, Нико Баджио (Nico Baggio) и многие другие. Многотысячная аудитория гостей выставки смогла увидеть на стендах своих любимых брендов звездных гостей: Маргариту Митрофанову, Алену Шишкову, Дарью Пынзарь и других.

Инесса Ясиновская, PR-менеджер Phitogen: "Весенняя выставка INTERCHARM professional – важное для "Фитоджен" событие в мире красоты! На три апрельских дня пространство выставочного центра Крокус Экспо становится для нас главным местом встречи с дистрибьюторами и любимыми клиентами. В этом году выставка собрала огромное количество посетителей, каждый день был наполнен интересными событиями, диалогами, новостями. Спасибо организаторам выставки – компании Reed Exhibitions – за налаженную работу по подготовке и проведению такого масштабного мероприятия! До встречи осенью!"

INTERCHARM – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫСТАВКА

Организаторы, партнеры и постоянные участники проекта INTERCHARM уже начинают подготовку к следующим выставкам, причем главное и самое ожидаемое мероприятие индустрии красоты России, СНГ, Центральной и Восточной Европы – осенняя InterCHARM – в календаре всегда стоит первым:

• InterCHARM: 25-28 октября 2017, Москва, Крокус Экспо

• INTERCHARM Professional Санкт-Петербург: 8-10 февраля 2018, Санкт-Петербург, ЭкспоФорум

• INTERCHARM Professional: 25-27 апреля 2018, Москва, Крокус Экспо

Как и всегда, INTERCHARM готовит множество сюрпризов, выставочная экспозиция вновь представит уникальные товары и последние разработки известных и молодых брендов, а профессиональная программа приятно удивит своей насыщенностью и особенностью мероприятий, включая многочисленные мастер-классы и презентации на стендах участников.