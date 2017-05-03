Ларсен и Барановская проследили за галантностью рыцарей
В этом году турнирная программа была расширена до трех дней. Как и в XV веке, современные рыцари сражались в трех дисциплинах: конных сшибках на копьях, групповых конных боях на булавах и пеших поединках на двуручных мечах.
Кроме этого, была введена дополнительная дисциплина – упражнения с оружием (SAA – skill at arms). В турнирных состязаниях участвовали восемь рыцарей из России, Норвегии и Франции.
По традициям XV века, у турнира должна быть легенда. В этом году сквозной темой "Турнира святого Георгия" стала охота. Ристалище превратилось в поляну Волшебного леса с огромным золотым деревом в центре.
Открылся турнир с выезда на ристалище прекрасных дам, показавших охотничьи забавы, а затем, под рукоплескания зрителей, на конях прошествовали рыцари-участники с оруженосцами. Желая послужить дамам, они дали обет состязаться три дня в воинском и охотничьем мастерстве. В этом году в состав Суда Дам, следящего за галантностью рыцарей, вошли известные телеведущие Тутта Ларсен и Юлия Барановская.
После театрализованного зачина начался первый этап "охотничьих" SAA: рыцари на конях проходили маршрут, где должны были поразить оленя дротиком, перепрыгнуть барьер, снять копьем кольца и срубить мечом яблоки со стойки. Второй этап SAA провели 1 мая – на ристалище выставили снаряды, сделанные по миниатюрам XV века: огромного "сарацина", стойку-квинтину, резную клетку и ворота. Если рыцарю удавалось на полном скаку попасть копьем в рычаг на клетке, решетка открывалась, и на волю должен был вылететь белый голубь. Но птицы выдерживали поистине "мхатовские паузы" и вылетали из клетки без особого энтузиазма.
Два дня рыцари сходились в групповой конной схватке. Впервые за три года в этом состязании участвовала женщина, закованная в доспехи. Команды, вооруженные булавами-кюльбенами, старались вырвать или бросить на землю знамя противников, рыцари охаживали друг друга дубинами, умело маневрируя на лошадях. Судьи и прекрасные дамы выбрали в этой схватке троих победителей.
Каждый день проводился джостинг – состязание, когда два рыцаря скачут друг на друга с копьями наперевес и стараются выбить соперника из седла. "Турнир святого Георгия" – один из немногих в мире, где используют копья из твердых пород дерева и стальной наконечник. Это намного увеличивает силу удара по сравнению с бальсовыми копьями, использующимися в кино и на большинстве современных турниров. Кузнецам из полевой команды приходилось постоянно выправлять мятые доспехи и заменять щиты, ведь результативных попаданий было аж 86 – столько копий сломали рыцари за три дня.
По итогам трех дней победителем турнира был признан боец из Санкт-Петербурга Андрей Камин. Ему торжественно вручили золоченую нагрудную цепь, сделанную по мотивам средневековых цепей Ордена Золотого Руна.
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