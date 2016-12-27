Звездные гости посетили премьеру "Научной новогодней елки WOW! HOW?"

В Большом зале Российской академии наук (РАН) состоялся премьерный показ "Научной новогодней ёлки "Wow! How?" – первого в России новогоднего шоу, где праздничные чудеса стали результатом ультрасовременных научных опытов и экспериментов. Организаторы подготовили масштабное развлекательно-просветительское действо.

В центре сюжета – конкурс Академии Наук на лучший проект по освоению Марса среди школьников и космическое путешествие на "красную планету". В числе действующих лиц – нейросетевой суперкомпьютер, который воссоздавал ученых во плоти по сохранившимся трудам.

Ведущий шоу – таинственный маг и ученый Николас, который по ходу действия оказался легендарным изобретателем Николой Теслой. Главные герои – "великие научные умы" – Менделеев, Эдисон и Леонардо да Винчи.

"В этом году вместе с детьми решили пойти только на одно новогоднее представление – "Научную новогоднюю елку "Wow! How?", – рассказывает актер и телеведущий Виктор Логинов. – Не жалеем ни секунды. Мои дети увлекаются физикой и химией, несмотря на это, сегодня они узнали много нового. Например, об устройстве Солнечной системы. Нас удивили химические опыты, испытания с электричеством. Во время представления сын несколько раз вскакивал и воодушевленно кричал: "Смотри-смотри, это же катушка Тесла!" или "Там же настоящая клетка Фарадея!". Я очень рад, что мы сегодня побывали на этом празднике науки".

"В канун праздника меня с детьми каждый год приглашают на семь-восемь мероприятий, – говорит чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Мария Бутырская. – Обычно это классические ёлки. На этот раз нам захотелось увидеть что-то более необычное. Шоу "Научная новогодняя ёлка "Wow! How?" то, что надо. Говорю "браво!" организаторам, которые стремятся научить наших детей чему-то новому. Это отличная идея! Подобных научно-познавательных шоу должно быть значительно больше".

"Понравилось то, что на шоу не только дети, но и взрослые могли "освежить" давно забытые знания о физике, химии, астрономии, – делится впечатлениями радиоведущая и актриса Алла Довлатова. – То, что придумали организаторы "Научной новогодней елки "Wow! How?" – очень полезно. Когда информация о таких сложных дисциплинах подается легко, в форме некой игры, дети сами тянутся к знаниям. Молодцы! Продолжайте в том же духе!"

"С удовольствием сходил вместе с сыном на "Научную новогоднюю елку "Wow! How?", – поделился музыкант, лидер глэм-рок проекта Fake.l Андрей Якушин. – Идея одновременно развлекать и учить детей – это действительно круто! Тема выбрана очень интересная. Не подумал бы, что так увлекательно и просто можно давать информацию о физике, химии, математике, астрономии. Опыты с молниями смотрелись ярко! Настоящий рок-н-ролл!"

Показы "Научной новогодней елки "Wow! How?" продлятся в Большом зале Российской академии наук (РАН) до 30 декабря 2016 года.

