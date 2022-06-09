В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий

В Тюмени при строительстве дома погиб рабочий. Уточняется, что мужчина упал с четвертого этажа.
По данным URA.ru, трагедия произошла во время строительства дома. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает телеканал "360".
В Тюмени при строительстве дома погиб рабочий. Уточняется, что мужчина упал с четвертого этажа.
По данным URA.ru, трагедия произошла во время строительства дома. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает телеканал "360".
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