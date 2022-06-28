В Петербурге загорелся частный дом

В Северной столице России загорелся частный дом. По данным телеканала "360", огонь распространился на 100 квадратных метров.
В тушении участвовали несколько десятков человек. Результате случившегося никто не пострадал.
В Северной столице России загорелся частный дом. По данным телеканала "360", огонь распространился на 100 квадратных метров.
В тушении участвовали несколько десятков человек. Результате случившегося никто не пострадал.
Звезда очень скрытна
Продюсера раскритиковали
Не постеснялась
Просто другой человек!