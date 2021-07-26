Труп туриста из Подмосковья обнаружили на Алтае

Тело мужчины из подмосковных Химок обнаружили спасатели в районе Шавлинского озера на Алтае. Его доставили в Горно-Алтайск, проводится проверка для выяснения всех обстоятельств дела.
Участники тургруппы сообщили о пропаже своего товарища по спутниковой связи после того, как в назначенное время он не вышел к условленному месту. Как сообщает "Царьград", на теле не обнаружено следов насильственной смерти.
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