Под Челябинском поезд насмерть сбил ребенка

В Челябинской области ребенок попал под колеса поезда. Как стало известно, ЧП произошло в три часа ночи.
Мальчик скончался от полученных травм. По факту случившегося открыли уголовное производство, передает телеканал "360". Ведется разбирательство.
В Челябинской области ребенок попал под колеса поезда. Как стало известно, ЧП произошло в три часа ночи.
Мальчик скончался от полученных травм. По факту случившегося открыли уголовное производство, передает телеканал "360". Ведется разбирательство.
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