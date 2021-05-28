При пожаре в Рузе погибли люди

В ночь на 28 мая в экстренные службы Московской области поступил сигнал о пожаре в частном доме на Красной улице в подмосковной Рузе, передает "Радио 1". К утру с огнем удалось справиться. В результате погибли трое человек, еще один пострадал.
В ночь на 28 мая в экстренные службы Московской области поступил сигнал о пожаре в частном доме на Красной улице в подмосковной Рузе, передает "Радио 1". К утру с огнем удалось справиться. В результате погибли трое человек, еще один пострадал.
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