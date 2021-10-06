На Кубани полицейский заживо сгорел в машине

На Кубани в Красноармейском районе случилось ДТП. Водитель на трассе не справился с управлением и врезался в отбойник. После удара машина загорелась, а мужчина не смог выбраться наружу.
Как позже выяснилось, за рулем находился сотрудник кинологической службы полиции. Обгоревшего мужчину доставили в больницу, однако он скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщает "Царьград".
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