В Новосибирске таксист сбил мужчину и набросился на него с битой

В Новосибирске водитель такси совершил противоправное деяние. По информации прессы, он наехал на мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
После этого шофер набросился с битой на потерпевшего из-за того, что тот якобы ударил его машину. По факту случившегося написано заявление в полицию, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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