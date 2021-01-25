В Уфе на заводе после взрыва загорелись резервуары с синтетическим спиртом

На заводе "Уфаоргсинтез" в Уфе случилось ЧП. В Сети обнародовано видео, на котором запечатлен мощный взрыв.
После этого загорелись два резервуара с синтетическим спиртом. Известно о об одном пострадавшем и об одном пропавшем человеке. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".
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