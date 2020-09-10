Томский бизнесмен отказался участвовать в "умном голосовании" Навального

Смысл "умного голосования" в том, чтобы голосовать против. Избирателю нередко предлагается выбирать случайных кандидатов из разных партий – людей с несовместимой идеологией и странной позицией по многом вопросам, написал предприниматель на своей странице в "Фейсбук".
"Я не хочу быть для избирателей таким человеком", – подчеркнул бизнесмен.
Цин-Дэ Шань отметил, что в Томске тысячи людей знают его лично. "Они знают, чего я уже добился, что сделал, знают мои намерения и взгляды", – отметил предприниматель.
Он призвал томичей сделать выбор по собственной волне, поддержать его проекты и идеи. "Считаю, что такая победа честнее и ценнее для кандидата в депутаты. Когда за тебя голосуют не по принципу "лишь бы против", а по принципу "за", – написал бизнесмен.
Я попал в списки “Умного голосования”. Но хотел бы сказать вот что. Смысл "Умного голосования" в том, чтобы голосовать...Опубликовано Александром Цином-Дэ-Шанем Среда, 9 сентября 2020 г.
Напомним, что Единый день голосования – 2020 состоится 13 сентября. В его рамках пройдут выборы глав 20 регионов, а в 11 субъектах определится новый состав законодательных собраний.
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