Под Москвой в реку сбросили воду из канализации

Местные жители пожаловались на сброс неочищенной воды из канализации в приток Пахры, реку Городянку, в городе Домодедово Московской области, пишет сайт "Подмосковье сегодня". На место выехали экоинспекторы. Проверка подтвердила информацию.
Нарушителей установить не удалось. Последствия несанкционированного сброса ликвидированы.
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