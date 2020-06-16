На Камчатке ввели режим ЧС

МЧС тушит крупный лесной пожар возле села Эссо в Быстринском районе Камчатки. В ходе заседания было принято решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, передает RT. С огнем борются 60 человек и 20 единиц техники, в том числе два вертолета.
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