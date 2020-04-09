Жительница Подмосковья в ходе ссоры зарезала родного брата

Жительница подмосковного Королева в ходе ссоры убила своего брата. Уточняется, что мужчина умер не сразу: врачи пытались его спасти, но не смогли.
Злоумышленница в настоящее время задержана сотрудниками полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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