Под Самарой на территории нефтехимической компании произошел пожар

В Самарской области на территории нефтехимической компании случилось серьезное ЧП. На объекте вспыхнул пожар.
В результате случившегося пострадали четыре человека, пишет RT. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Самарской области на территории нефтехимической компании случилось серьезное ЧП. На объекте вспыхнул пожар.
В результате случившегося пострадали четыре человека, пишет RT. Обстоятельства случившегося выясняются.
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