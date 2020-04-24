Под Петербургом ребенок впал в кому после страшной аварии

Вечером 24 апреля на трассе Санкт-Петербург – завод имени Свердлова — Всеволожск случилась страшная авария. Водитель автомобиля ВАЗ сбил женщину с тремя детьми.
Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Позже стало известно, что один из несовершеннолетних впал в кому, передает газета "Петербургский дневник".
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