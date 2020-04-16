В Дагестане застрелили напавшего на полицейских мужчину

В Дагестане случилось серьезное происшествие. Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, который открыл по ним огонь.
По данным НСН, полицейские хотели остановить легковой автомобиль, однако водитель начал стрелять по их машине. Злоумышленника пришлось ликвидировать. Уточняются обстоятельства произошедшего.
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