У Камчатки зафиксировали несколько землетрясений

У восточных берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,2. Толчки были зафиксированы рано утром 16 апреля.
Очаг землетрясений находился на глубине 50 километров, передает НСН. Жертв нет.
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