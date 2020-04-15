В Башкирии годовалый ребенок выпал из окна 7-го этажа

В городе Салават годовалый ребенок выпал из окна седьмого этажа. Прибывшие врачи не смогли спасти малыша.
По данным ToDay News Ufa, родители ребенка находились дома. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В городе Салават годовалый ребенок выпал из окна седьмого этажа. Прибывшие врачи не смогли спасти малыша.
По данным ToDay News Ufa, родители ребенка находились дома. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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