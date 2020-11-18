В Челябинске пьяный мужчина угнал таки и катался по городу

Днем 18 ноября в Челябинске пьяный мужчина повздорил с женщиной-водителем такси, в котором ехал, и силой вытащил ее из машины. После этого он сам сел за руль и отправился кататься по городу, передает URA.Ru. Спустя несколько часов злоумышленник был задержан.
Две машины полиции заблокировали угнанное такси на Копейском шоссе. Сообщается, что злоумышленник еще и угрожал потерпевшей ножом. Его заключили под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Почему женщины сейчас доминируют?
Форум
Фигурное катание женщины
Парень и девушка должны постоянно видеться?