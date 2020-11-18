Под Москвой задержали курьера с двумя килограммами наркотиков

В лесу возле города Солнечногорск Московской области полиция задержала 23-летнего молодого человека. При себе у него оказался мешок с 20 свертками с мефедроном общим весом в два килограмма, передает сайт "Подмосковье сегодня". Полиция прибыла именно в тот момент, когда этот товар парень доставал из тайника.
По версии обвинения приехавший из Архангельской области молодой человек выполнял роль курьера и закладчика. Наркотики он забирал, а затем раскладывал по укромным местам, где их могли бы достать без контактов с ним покупатели.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. КУрьер заключен под стражу.
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