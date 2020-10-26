Школьница из Челябинска ударила ножом подростка в ходе ссоры

Несовершеннолетняя школьница из Челябинска стала фигурантом уголовного дело. Уточняется, что злоумышленница ударила ножом другую девочку-подростка.
По данным телеканала "360", пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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