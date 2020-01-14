В Кирове пьяный дебошир попытался ударить полицейского

В Кирове не пустили в поезд пьяного мужчину. После этого дебошир попытался ударить в лицо полицейского, который составлял протокол. Теперь у злоумышленника и "административка" за пьянство, и "уголовка" по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Есть вероятность, что хулиган отделается условным сроком, пишет телеграм-канал "Hue".
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Рак-божье наказание?
Почему нас боятся Иране