В Анадыре на выборах мэра побеждает кандидат от "Единой России"

Данные с одного участка на выборах мэра города Анадырь показали убедительное превосходство кандидата от "Единой России". Леонид Николаев получил поддержку в три раза большую, чем его ближайший конкурент, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. В пресс-службе партии уточнили, что кандидат побеждает на выборах после обработки данных с нескольких участков.
Отметим, именно Чукотский округ дал старт Единому дню голосования 8 сентября. Всего в городе были открыты пять избирательных участков.
Леонид Николаев был выдвинут на выборы мэра города Анадырь в качестве кандидата президиумом "Единой России" по результатам конференции Анадырского городского местного отделения. "Леонид Николаев имеет достаточно большой опыт работы на руководящих должностях", – подчеркнул депутат Госдумы, руководитель межрегионального координационного совета партии в ДФО Сергей Сопчук.
С 30 апреля кандидат от "Единой России" занимал должность исполняющего обязанности главы городского округа. "Он активно включился в работу: проводит много выездных мероприятий и уделяет большое внимание работе непосредственно с жителями", – заметил Сергей Сопчук.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
Самые красивые мужские имена?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Как вам водолеи?