Жители Подмосковья в панике из-за нашествия странных слизней

Неподалеку от подмосковного Одинцово обнаружили необычных слизней оранжевого цвета. Местные жители навели панику по данному поводу.
Люди подумали, что это ядовитый испанский вид. Однако позже выяснилось что, запечатленные моллюски являются всего лишь красными придорожными слизнями. Они не ядовиты и не представляют никакой опасности, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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