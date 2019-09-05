Жительница Ульяновска убила целительницу из-за плохого лечения

В Ульяновске женщина расправилась с целительницей. Перед этим она надеялась избавить супруга от онкологии и алкоголизма, но улучшений не произошло.

Гражданка отдала за лечение мужа 250 тысяч рублей. Однажды клиентка пришла к целительнице и потребовала вернуть часть денег. Получив отказ, она схватила со стола кухонный нож и ударила в жертву в шею. Смерть наступила моментально. Злоумышленницу приговорили к восьми с половиной лет лишения свободы, пишет сайт VSE42.RU.