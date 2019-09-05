Жительница Ульяновска убила целительницу из-за плохого лечения

В Ульяновске женщина расправилась с целительницей. Перед этим она надеялась избавить супруга от онкологии и алкоголизма, но улучшений не произошло.
Гражданка отдала за лечение мужа 250 тысяч рублей. Однажды клиентка пришла к целительнице и потребовала вернуть часть денег. Получив отказ, она схватила со стола кухонный нож и ударила в жертву в шею. Смерть наступила моментально. Злоумышленницу приговорили к восьми с половиной лет лишения свободы, пишет сайт VSE42.RU.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Я почувствую когда начну рожать?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.