В Петербурге рабочий разбился насмерть при строительстве дома

В Петербурге при возведении здания разбился рабочий. Он упал с высоты третьего этажа.
По данным газеты "Петербургский дневник", сейчас на месте ЧП работают следователи и полиция. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Петербурге при возведении здания разбился рабочий. Он упал с высоты третьего этажа.
По данным газеты "Петербургский дневник", сейчас на месте ЧП работают следователи и полиция. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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