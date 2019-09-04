Голый неадекватный мужчина покусал собаку под Москвой

В подмосковной деревне Черная голый мужчина и его спутница напали на местного жителя, выгуливающего собаку. Примечательно, что хулиганы находились при этом практически полностью голые.
Уточняется, что пара бродила по местности и искала приключений. В определенный момент они встретили парня с собакой и стали к нему приставать. Уточняется, что неадекватный парень покусал животное. После инцидента правоохранители задержали хулигана, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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