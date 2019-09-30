В Кемеровской области произошел пожар

В Киселевске произошел пожар. В результате случившегося от огня пострадал частный гараж.
По данным сайта VSE42.RU, на ликвидацию очага возгорания были направлены пять человек. Экспертам предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.
В Киселевске произошел пожар. В результате случившегося от огня пострадал частный гараж.
По данным сайта VSE42.RU, на ликвидацию очага возгорания были направлены пять человек. Экспертам предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего.
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