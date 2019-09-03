Десятилетний ребенок рухнул с дерева в Подмосковье

В подмосковном Жуковском десятилетний ребенок упал с дерева на металлический забор. Инцидент произошел из-за неосторожности школьника.
Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением задней поверхности грудной клетки. По факту произошедшего организована проверка, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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