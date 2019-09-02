В Липецке на посетительницу цирка набросился ягуар

В Липецке произошло страшное ЧП. В цирке шапито ягуар набросился на женщину.
Уточняется, что она остановилась у входа и не обратила внимания на клетки с хищниками. Внезапно она почувствовала удар лапой в лицо и была оглушена. По данным сайта VSE42.RU, от смерти липчанку спас дрессировщик. Он увидел, как ягуар тянет женщину к клетке. Мужчина стал поливать хищника водой из шланга, чем спугнул его. Пострадавшая получила серьезные травмы. Она нуждается в косметической операции.
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