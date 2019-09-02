Простоял всего сутки: на Урале развалился мост

В свердловском поселке Филькино рухнул мост, который простоял всего сутки после открытия. Примечательно, что местные жители ждали его несколько лет
По данным URA.RU, в настоящее время ремонтная бригада ликвидирует последствия происшествия. Предполагается, что работа будет завершена в течение суток. "Строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом", – заявил глава Серовского городского округа Василий Сизиков.
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