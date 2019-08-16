Названа возможная причина отравления людей под Ульяновском

Врачи Ульяновской области ломают голову над серьезным отравлением семи жителей региона. Один из пациентов скончался. Остальные остаются под наблюдением врачей.
Пострадавших, в числе которых было двое несовершеннолетних, госпитализировали. Важно отметить, что людям стало плохо после употребления домашнего подсолнечного масла. Вероятно, оно и могло стать причиной отравления. Точная причина произошедшего будет названа позже, пишет телеканал "360".
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