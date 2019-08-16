Пьяный пассажир чуть не убил друга в поезде

В плацкарте поезда Новый Уренгой – Омск пьяный пассажир чуть не убил другого ложкой. Свидетелями кровавой драки стали дети. По данным телеканала "360", полиция отказалась забрать дебоширов.
"Четыре человека выпивали, начали драться. Два человека – по ним видно – из тюрьмы: в наколках, без зубов, лысые. Между ними и двумя другими завязалась драка. Начали глаза друг другу выдавливать. Разнимать пытались – ничего не помогало", – рассказал очевидец.
Один из участников потасовки схватил ложку и "начал тыкать" оппонента. Избитого в кровь мужчину увезли медики.
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