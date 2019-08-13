Жители в панике: под Москвой женщина развела в своей квартире полчище крыс

Жителей подмосковного города Пушкино беспокоит соседство с полчищем крыс. Женщина из пятиэтажного дома № 5 по улице Надсоновской развела в своей квартире около сотни грызунов.
"Сначала она кормила голубей на местной помойке, никто не обращал на это внимания. Полгода назад сообщила, что у нее живут две голые крысы-сфинксы. Спустя некоторое время от ее двери пошел неприятный запах", – рассказала жительница дома Венера Мингазова.
Как утверждает женщина, в двухкомнатной квартире ее соседка развела около 70 крыс. Местные жители опасаются, что хвостатые вредители доберутся до газовой трубы, что может привести к непоправимым последствиям, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Муж ушёл потому что не могу родить
Узнала что дочь спит за деньги
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Как воспитать собаку
Зеленский хочет вернуть Крым?
Не моет посуду
Дети и родители