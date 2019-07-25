В среду, 24 июля, в центре Ижевска провалился асфальт. Инцидент произошел на перекрестке улицы Ленина и Коммунаров.
В настоящее время место происшествия огорожено. Водителей просят быть осторожнее на этом участке дороги.
Информации о пострадавших пока не поступало. Причину провала выясняют специалисты, передает ИА "Удмуртия".
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Как найти правильного спутника жизни?
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Толстые ноги
Он меня не хочет
Как Пугачева так похудела?
Повышенное давление
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Не говорит что любит
Секс раз в день но мне мало
Токсикоз
Спалила его измену
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Мне 35 и у меня не было секса
Болит зуб мудрости
Насилие в семье
Как похудеть за 5 дней
Задержка 3 недели
Что дарить теще на юбилей?
Исполнение желания