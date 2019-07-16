Разгуливающий по улице тигр привел в ужас жителей Иваново

В Иваново произошел необычный инцидент. Тигр выпрыгнул из автомобиля на проезжую часть и стал прогуливаться мимо автомобилей. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на испуганных очевидцев.
Хозяин хищника вышел из машины и попытался догнать беглеца. Однако животное не слушалось его. В конце концов мужчине удалось поймать тигра и отвести его к автомобилю. По факту случившегося полицейские проводят проверку, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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