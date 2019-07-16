При пожаре в Коми погибли три человека

В частном доме в поселке Пезмог Республики Коми случился пожар. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спасатели оперативно прибыли на место возгорания. После ликвидации пожара были обнаружены тела трех человек. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.