Погибли дети: в Тыве перевернулся УАЗ с людьми

Десять человек погибли в результате аварии с УАЗом в Тыве. Люди попытались пересечь реку на машине, но та перевернулась. Все находившиеся в салоне погибли, в том числе шестеро детей.
На месте ЧП работает следственная группа. Подробности происшествия выясняются, пишет телеканал "360".
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