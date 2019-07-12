Погибли дети: в Тыве перевернулся УАЗ с людьми

Состояние Бари Алибасова Русофобская истерика в Грузии Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 12 июля
Лента новостей
10:53
Малахов дерзко отреагировал на жестокие слова Малышевой
10:46
"Полный хаос": обнародованы секреты воспитания детей Джоли
10:30
Эксперты: Либералы могут навредить себе лишним шумом в медиапространстве
10:05
"Единая Россия" передаст Развожаеву пожелания от жителей Севастополя
10:05
Принца Гарри отговорили от ухода из семьи
09:45
Главные события Москвы
09:34
Сексуальные толстушки порезвились с горячими жеребцами
08:16
"Доиграется": выходка Зеленского довела украинцев до лютого бешенства
06:23
Билан с усами довел до истерики зажиточных москвичей
05:03
"Шуты гороховые": в России ответили на нелепую идею Зеленского
04:17
"Я какая-то извращенная": Вайкуле прокомментировала слухи о лесбийском сексе
02:51
Сомнительные занятия убитой в Москве стюардессы вызвали вопросы
00:04
"Это отвратительно!": звезда вступилась за побитого Корчевникова
22:01
В Киеве начался бунт против Зеленского
21:57
Жуткие паразиты забрались под кожу Асмус
21:31
"Мне было очень тяжело": Газманов о попытках "глушить" страх алкоголем
21:24
Всплыла "удивительная" связь Ирины Шейк с катастрофой на Чернобыльской АЭС
21:10
В московском метро женщина предъявила свои гениталии пассажирам
21:05
Роскошная Рудковская разрешила эксперименты над собой
21:05
Одурачившего миллионы людей Алибасова сдали следователям
20:59
В отношении мертвого отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
20:34
Лайма Вайкуле разоблачила ложь о своем диагнозе
20:10
"Морщины где?!": Канделаки прокололась на наглом вранье
19:34
Раскрыты детали первого разговора Путина и Зеленского
18:52
Звонок от анонима: Малахов узнал об интимных похождениях убитой молодой чиновницы
17:46
"Топить до предела?": Серябкина спасла брак Фадеева
17:38
Сеть ресторанов Wendy’s пришла в Узбекистан
17:20
Директор рассказал о состоянии травмированной Бузовой
17:19
"Мы этого ждали": кровожадный Зеленский развеселил Скабееву
17:18
Бешеные деньги: рэпер L'One озвучил стоимость расставания с Тимати
17:17
Популярная певица оказалась на грани жизни и смерти
17:03
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
16:57
Повалий о доходах: По сравнению с Пугачевой я – средний класс
16:45
Меркель сделала важное заявление после нового приступа
16:35
"Скудоумный колхоз": Садальский растоптал новое детище Билана
16:24
Зеленский потребовал разобраться с отправленным в тюрьму Порошенко
16:10
Появилось видео пафосного визита Зеленского в Чернобыль
16:07
Наглая Ротару возмутила известных артистов
16:04
"Я не могу ходить": больная раком Яковлева растрогала Малахова
15:55
Зловещие предсказания Ванги и Эйнштейна о конце света начали сбываться
15:30
"Какой-то оскал": Пугачева напугала окаменевшим лицом
15:29
"Это была подлая месть!": Алибасов раскрыл подноготную шоу на Первом канале
15:22
На Украине признались во вранье про войну с Россией
15:22
При пожаре около ТЭЦ в Мытищах погиб человек
15:04
Прооперированного Шатунова ждет новое испытание
14:45
"Тигрица": раздетая дочь Игоря Крутого восхитила народ
14:35
Запах не вымыть: совместные забавы Пугачевой и Вайкуле закончились в химчистке
14:30
Депутат Белик возглавил экспертный совет по законотворчеству Крыма и Севастополя
14:24
Звезда фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" умерла в возрасте 62 лет
14:19
Психанувшая Наташа Королева показала публике голый зад
14:04
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
14:04
В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода
13:56
Прилюдно униженный чиновник затаил обиду на Зеленского
13:56
Дума по инициативе Турчака упрощает декларирование для сельских депутатов
13:50
Во время бури в Греции погибли двое русских туристов
13:47
Месси признали лучшим футболистом года
13:32
"Понос и рвота": Шепелев шокировал откровением о сыне Фриске
13:24
"Нимфа!" – шикарная Цымбалюк-Романовская заставила россиян трепетать
13:24
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
13:20
Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло до 11
13:13
Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду
13:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июля 2019 года
13:03
7 продуктов для здоровья суставов
12:51
Мать Тимати в мини-юбке вызвала фурор
12:51
Замглавы Пенсионного фонда задержали по подозрению в получении взятки
12:46
"Найдем подлеца": Екатерина Стриженова стала жертвой обмана
12:42
Транспортный коллапс: движение на четырех шоссе затруднено из-за пожара в Мытищах
12:22
Раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
12:18
Цискаридзе обрушился на обматерившего Путина земляка
12:13
Россияне добровольно отказываются от секса
12:07
Шоссе перекрыли, есть пострадавшие: подробности жуткого пожара в Мытищах
12:05
Чего нельзя делать в сексе современной женщине
11:41
Билан в пальто свел с ума провинциальную чиновницу
11:34
Как взять кредит и не попасть в долговую яму
11:33
Опухшая Ольга Бузова не может ходить
11:32
Страшные кадры: под Москвой загорелась ТЭЦ
11:30
В Британии выразили надежду на продолжение форума "Развитие парламентаризма"
11:17
Рядом с Красной площадью напали на журналистку Bloomberg
11:05
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
10:58
"Веселье" исчезло из отношений": принцу Уильяму стало скучно с Кейт Миддлтон
10:45
Известная ведущая не общается с Гузеевой после ее звонка
10:45
В жилом доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон
10:41
Звезда "Уральских пельменей" раскрыла секрет молниеносного похудения
10:40
Загнивающему Лукашенко дали второй шанс после страшного диагноза
10:20
Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли
09:56
Актер из "Властелина колец" впервые станет отцом
09:44
"Мне очень обидно": Гагарина о последствиях манипуляций с лицом
09:33
"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение
09:31
Порошенко жестоко унизили на глазах у избирателей
09:27
Личные данные 450 тысяч россиян утекли в Сеть
08:58
Британец попытался проникнуть в покои Елизаветы II
08:23
Зарвавшаяся Украина решила переименовать Россию
08:15
Почему студентка упала в обморок на встрече с Путиным
06:11
Украинцы отыгрались на детях после издевательства над инвалидом Самойловой
04:29
Известная теннисистка не постеснялась показать свои недостатки
02:18
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
00:07
"Хороша чертовка!": аппетитная Самбурская поделилась пикантным снимком
21:55
Маркл впервые вывела в свет двухмесячного сына
21:51
В Москве мужчина продал в рабство подростка
21:44
"Показуха": известная певица пошла против Пугачевой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Запад начал атаку на российскую атомную энергетику
Алибасов сделал заявление после вскрывшихся жутких данных об отравлении
"Он дебил?": Малахова "распяли" за обращение к Зеленскому
"Послал всех": неожиданное заявление Путина переполошило народ
Лобода предъявила своего самого главного мужчину
Анджелину Джоли поймали в нижнем белье
Регионы

Погибли дети: в Тыве перевернулся УАЗ с людьми

прочитано 1562 раза

Десять человек погибли в результате аварии с УАЗом в Тыве. Люди попытались пересечь реку на машине, но та перевернулась. Все находившиеся в салоне погибли, в том числе шестеро детей.

На месте ЧП работает следственная группа. Подробности происшествия выясняются, пишет телеканал "360". 

12 июля 2019, 10:24

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду
Раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку

Шоу-бизнес

Сын впервые появился на публике после смерти Баскова
Серябкина попала в серьезное ДТП на чужом авто
Куча препаратов спасает жизнь узнавшего диагноз Алибасова
Билан с усами довел до истерики зажиточных москвичей

Проишествия

Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Вдова три месяца жила с мертвым народным артистом

Жена пошла против воли певца
Шоу-бизнес

"Найдем подлеца": Екатерина Стриженова стала жертвой обмана

Известная телеведущая рассказала о мошенниках
Шоу-бизнес

Известная ведущая не общается с Гузеевой после ее звонка

Женщина призналась, что не ожидала такого поступка актрисы
Шоу-бизнес

"Нимфа!" – шикарная Цымбалюк-Романовская заставила россиян трепетать

Пианистка поделилась с поклонниками в соцсети снимками с отдыха

Гороскоп

Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви

Фоторепортажи

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Российские звезды разбили сады в центре Москвы
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

Спорт

Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru