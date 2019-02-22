Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)

Воспитанница детского сада в Златоусте едва не погибла, повиснув на капюшоне собственной куртки. Девочка была без сознания, когда ее сняли подоспевшие взрослые.

Девочка карабкалась по лестнице и зацепилась капюшоном куртки за выступ конструкции на игровой площадке. Ребенок стал задыхаться и не мог позвать на помощь, другие дети не обращали на нее внимания.

Заметили неладное только спустя минуту – одна из воспитанниц даже попыталась помочь подружке, у нее не получилось и только тогда на помощь пришла воспитательница.

По словам матери девочки, ребенок был без сознания 5-7 минут. Сейчас с малышкой все в порядке. Однако родители беспокоятся, что последствия асфиксии могут проявиться в будущем, передает ТВ Центр.