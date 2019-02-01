В больнице Нижнего Тагила погиб младенец

Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели семимесячного младенца в местной инфекционной больнице, передает портал tagilcity.ru. Трагедия произошла 30 января. Сообщается, что у ребенка была диагностирована травма головы. Его мать, по некоторым данным, была пьяна. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится расследование.
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