В Ростове эвакуировали посетителей супермаркета из-за дымовой шашки

Камеры наблюдения, установленные в одном из супермаркетов на Профсоюзной улице в Ростове-на-Дону, сняли хулиганскую выходку одного из посетителей, передает портал rostovgazeta.ru. Днем 1 февраля мужчина в темной одежде и медицинской маске зажег дымовую шашку и бросил рядом со стеллажами с продуктами. Всех посетителей и сотрудников магазина пришлось эвакуировать. Хулигану не удалось сохранить инкогнито – очевидцы запомнили номера его автомобиля.
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