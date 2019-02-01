В Кузбассе за рулем автомобиля сгорел водитель

В Кузбассе произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей. Столкнулись иномарка KIA Cerato и отечественный ВАЗ-2107.
Известно, что водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ЧП погиб 58-летний водитель ВАЗа. Он оказался зажатым в груде металла и сгорел заживо, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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