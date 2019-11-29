В Воронеже пьяный пациент устроил дебош в больнице

В Воронеже пьяный раненый пациент напал на вахтера городской больницы, а затем на травматолога. "Сейчас буду бить охранника, а потом врачей", – цитирует хулигана телеграм-канал "Hue".
Мужчина изначально вел себя агрессивно, а уж когда ему пришлось немного подождать, потерял терпение. Перебинтовали его позже – уже в присутствии полиции.
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