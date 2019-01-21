Пассажир ограбил водителя такси в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина не смог расплатиться за поездку в такси и украл телефон у водителя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Сообщается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался женщине-таксисту, что у него нет денежных средств, чтоб расплатится за поездку. Когда водитель такси отказалась вести пассажира и остановила автомобиль, тот силой отобрал телефон у женщины и скрылся. Злоумышленник задержан, передает tagilcity.ru.
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